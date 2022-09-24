لافروف يبحث مع لعمامرة تعزيز العلاقات بين موسكو والجزائر

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، سبل تطوير العلاقات الروسية الجزائرية، وتكثيف تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.

وجاء بيان وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بحث الجانبان القضايا ذات الأولوية لتعزيز العلاقات الروسية الجزائرية وتم التأكيد على أن الحوار السياسي القائم على الثقة والتعاون الروسي الجزائري متعدد الأوجه، يتطور وفقا لنص إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للـ4 من أبريل 2001".

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضا القضايا الملحة على الساحتين العالمية والإقليمية.

وجاء في البيان: "أشار الوزيران إلى أهمية تسوية النزاعات على أساس مبادئ الشرعية الدولية، وبمعزل عن التدخل الخارجي، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".

كما تم التأكيد على أهمية القمة الروسية الإفريقية الثانية المزمعة في 2023.

المصدر: تاس