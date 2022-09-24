إعلام إيراني: عودة الهدوء إلى معظم المدن الإيرانية والتجمعات انحسرت بنسبة 90٪

أفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن التجمعات التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة تراجعت بنسبة 90٪، مؤكدة عودة الهدوء بشكل كبير إلى معظم المدن التي شهدت أعمال شغب.

وتفيد التقارير الواصلة من جميع أنحاء البلاد ليلة الجمعة، بأنه وبعد المسيرات الشعبية الحاشدة ضد أعمال الشغب وعلى الرغم من الدعوات العديدة للشبكات المناهضة للثورة، فإن الغالبية العظمى من المدن كانت هادئة، والتجمعات التي شهدتها بعض المدن تراجعت بنسبة 90 بالمائة.

فبعد 5 أيام من الاضطرابات وأعمال الشغب التي قام بها بعض مثيري الشغب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق شعارات مناوئة للنظام والقيام بأعمال عنف بحجة وفاة مهسا أميني، عم الهدوء غالبية المدن التي شهدت أعمال شغب منذ يوم الجمعة وبعد المسيرات الشعبية المنددة بأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت "العالم" أنه وعلى الرغم من أن مثيري الشغب دمروا الممتلكات والأماكن العامة والخاصة وتسببوا في بعض الأضرار، إلا أنهم سرعان ما تم تفريقهم بتدخل قوى الأمن الداخلي ولم تحدث أي مشكلة تذكر.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية