وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري قصف مواقع للأكراد شمال العراق (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء السبت بأن الحرس الثوري قصف بالمدفعية تجمّعات لمسلحين مناهضين لإيران في إقليم كردستان شمال العراق يوم السبت.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري استهدف "مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران" في شمال العراق في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك.

وأشارت القوة البرية للحرس الثوري إلى أنها استهدفت مقارا للجماعات المناهضة للثورة في إقليم كردستان العراق بقصف مدفعي.

وأكدت أن هذه المجموعات كانت قد هاجمت بعض المراكز الحدودية الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وشددت القوة البرية على أن العمليات سوف تستمر في شمال العراق بهدف توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها.

ودعت الإيرانيين والسكان المحليين في إقليم كردستان العراق الابتعاد عن المقار التابعة للتنظيمات الإرهابية المعادية لطهران.

وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الحالية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم عشرة ملايين.

هذا وأوضحت وكالة "تسنيم" أنه عقب وصول فرق مسلحة وكمية كبيرة من الأسلحة من قبل مجموعتي "كومليه" ود"يموقرات" إلى المدن الحدودية للبلاد لإحداث حالة من الفوضى والفوضى بالبلاد، هاجمت القوات البرية للحرس الثوري مقر قيادة هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق.

ونشرت وكالة "تسنيم" مقطع فيديو وثق القصف الذي استهدف مسلحين في إقليم كردستان العراق.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية