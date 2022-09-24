بوتين يصدر مرسوما بمنح الجنسية لمن يخدمون في الجيش الروسي عاما أو أو كثر

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح جنسية روسيا الاتحادية بصورة استثنائية للأجانب، ممن يلتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر، ويسقط شرط الإقامة في روسيا عنهم.

وبموجب المرسوم: "سيتمكن (الأجانب الملتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر) من التقدم للحصول على الجنسية الروسية بدون تصريح إقامة وبدون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا، كما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به".

كما ينص على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية الأول مع الأجانب لمدة عام واحد. في السابق، كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي