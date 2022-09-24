روسيا تمدد اتفاق محطة بارانوفيتشي للإنذار المبكر في بيلاروس

صادق الرئيس فلاديمير بوتين على قانون تمديد اتفاق بقاء وتطوير محطة بارانوفيتشي في بيلاروس للإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية على الجناح الغربي، وذلك لمدة 25 عاما قابلة للتمديد.

يشار إلى أن عقدة بارانوفيتشي، محطة روسية للإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي.

وتنذر المحطة بالصواريخ البالستية والأجسام الفضائية وغيرها، حيث ترصدها وتتبع مسارها وترسل إحداثياتها وسرعاتها وارتفاعاتها إلى مراكز قيادة أنظمة الإنذار المبكر التي تغطي أجواء روسيا وأوروبا والأطلسي والشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم.

وتم توقيع الاتفاقية المذكورة بتاريخ 6 يناير 1995 وانتهى سريانها في 30 مايو 2021، فيما استمرت بعملها دون انتظار إتمام الإجراءات القانونية لتمديد وجودها.

المصدر: نوفوستي