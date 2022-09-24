 الأمن الروسي يجري تدريبات مشتركة في أبخازيا

قال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم تنفيذ تدريبات مشتركة في ميناء سوخومي البحري تحت عنوان "الميناء 2022" شاركت فيها القوات الخاصة التابعة للأمن الروسي والأبخازي.

وذكر المصدر، أن هذه التدريبات تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف السياسي.

ووفقا له، شاركت في التدريبات قوة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ومجموعة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة حالات الطوارئ وجهاز أمن الدولة ولجنة الجمارك الحكومية في أبخازيا. وجرى خلالها استخدام القوارب والعربات المدرعة والقناصة والغواصين وسيارات إسعاف وعربات إطفاء. وحضر التدريبات رئيس أبخازيا أصلان بجيانيا.

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وحسب سيناريو التدريبات، تم تحييد مجموعة من المخربين التي احتجزت رهائن في حرم الميناء. ونوه المصدر، بأن تمارين مماثلة ستجري في المطار.

المصدر: نوفوستي