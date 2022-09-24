الخارجية الايرانية تتوعد أوكرانيا برد مناسب

أعربت طهران عن أسفها لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معتبرة أن هذا القرار بني على أساس تقارير غير مؤكدة وأجواء إعلامية أثارتها جهات خارجية.



وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى "الحيادية الواضحة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال النزاع بين أوكرانيا وروسيا".

إقرأ المزيد

وشدد كنعاني على "معارضة إيران للحرب، وضرورة التوصل لتسوية سياسية للخلافات بعيدا عن العنف"، معتبرا أن "اللقاءات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي والأوكراني خلال الأشهر الماضية كانت من أجل المساعدة في حل الأزمة".



وأكد كنعاني أن "إيران سوف تتخذ الإجراء المناسب ردا على قرار الحكومة الأوكرانية"، كما نصح حكومة هذا البلد بـ"تجنب التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين".

وكانت أعلنت كييف في وقت سابق عن إلغاء اعتماد سفير طهران وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها، على خلفية مزاعم واشنطن "أن إيران زوّدت روسيا بدفعة من المسيّرات".

المصدر: RT + "نوفوستي"