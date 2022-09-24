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مراقب من ألمانيا يقدر عاليا تنظيم الاستفتاء في ميليتوبول

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مراقب من ألمانيا يقدر عاليا تنظيم الاستفتاء في ميليتوبول
Sputnik
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أشار ستيفن برونو شالر، الإداري في شركةEnergie Waldeck-Frankenberg GmbH، الذي عمل كمراقب دولي للاستفتاء في ميليتوبول، إلى مستوى التنظيم العالي خلال عمليات الاقتراع.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "كل شيء شفاف للغاية والتنظيم على مستويات جيدة بالقدر الممكن في مثل هذا الوقت القصير".

ووفقا له، كثفت سلطات كييف خلال التصويت أعمالها الاستفزازية، وهو أمر لا يمكن إلا أن يؤثر على سير الاقتراع في مقاطعة زابوروجيه.

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وتابع المراقب الألماني: "نعم، هناك بالتأكيد تأثير لذلك، ولا يمكن أن يكون الأمر بشكل آخر. كم عدد الأشخاص الذين غادروا بالفعل، وماذا يشعر هؤلاء الناس".

وأكد أنه ينوي عند عودته إلى ألمانيا، إبلاغ الصحافة ووسائل الإعلام بكل ما شاهده. وأوضح شالر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات كمراقب دولي، وهو يدلي بتصريحات صحفية دائما بعد ذلك.

وعلى سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تفرض عليه عقوبات بعد ذلك، رد  شالر بسخرية: "أنا شخص مسن، وكبار السن لا يخافون".

المصدر: نوفوستي

 

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