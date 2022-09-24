الدفاع الروسية نشرت فيديو لتدمير قاذفات "سو-25" لمواقع مموهة أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو، ظهرت فيه عمليات تحضير قاذفات "سو-25" للإقلاع وتحميل صواريخ غير موجهة من عيار 122مم عليها، لتنطلق بعد ذلك لتنفيذ مهام قتالية.

وفي اللقطات ظهرت القاذفات الروسية متجهة نحو الهدف ثم تنحرف لتقصف القوات الأوكرانية. بعد ذلك تقوم هذه الطائرات بمناورات مراوغة حادة لتتجنب النيران من منظومات الدفاع الجوي المعادية.

وأكدت الوزارة، أن هذه الطائرات الحربية الروسية، قصفت خلال ذلك بالصواريخ منشآت ومعدات عسكرية أوكرانية.

وقالت الوزارة: "قامت القاذفات على شكل أزواج، بإطلاق الصواريخ من ارتفاعات منخفضة. ونتيجة لذلك تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة وعربات مدرعة للعدو".

المصدر: نوفوستي