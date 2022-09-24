تركيا قد تفكر في شراء مقاتلات "سو-35 "

قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن تركيا قد تفكر في شراء طائرات مقاتلات روسية من طراز"سو-35 "، إذا فشلت صفقة F-16 مع الولايات المتحدة.

في وقت سابق، قامت الولايات المتحدة بإرسال إشعار رسمي إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد مقاتلات F-35 الحديثة، بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400". وألغت واشنطن المذكرة المشتركة بشأن الطائرة F-35 مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع F-35 - بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، عن اقتراح أمريكي لتوريد مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، بل الجيل الرابع وبالذات F-16. لكن يجب تنسيق هذا الموضوع في الكونغرس الأمريكي –وتتولى الخارجية الأمريكية الترويج له، وتقنع أعضاء الكونغرس بأن الصفقة "تخدم مصالح واشنطن".

وأضاف إسماعيل دمير، ردا على سؤال مراسل "سي إن إن ترك" عن البدائل التركية إذا فشلت صفقة F-16: "أحد الخيارات قد يكون شراء مقاتلات سو-35 ".

المصدر: نوفوستي