وزير خارجية هنغاريا: الاتحاد الأوروبي لا يناقش حاليا رفع العقوبات عن روسيا

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن الدول الأوروبية لا تناقش بعد، إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

وأضاف الوزير الهنغاري، في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا .لا. الوضع عكس ذلك تماما".

وفي نفس الوقت، أعلن وزير خارجية هنغاريا، أنه يصعب عليه الرد على سؤال عما إذا كان نقص موارد الطاقة في الشتاء قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القيود المفروضة على روسيا.

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ويشار إلى أن بيتر سيارتو، موجود حاليا في زيارة لنيويورك، للمشاركة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي