شريط دعائي عن "استثنائية أمريكا" بلقطات من فولغوغراد الروسية

قال موقع Huffpost الأمريكي، إن الحزب الجمهوري نشر مقطع فيديو انتخابي عن "استثنائية أمريكا"، لكنه تضمن لقطات من روسيا وأوكرانيا وسلوفاكيا.

عند الحديث عن "التراث الغني للتاريخ الأمريكي" في الشريط ظهرت لقطات لمنصة نفطية بالقرب من فولغوغراد الروسية، ومن هناك أيضا ظهر صبي يركض ومعه لعبة على شكل طائرة عندما تم التطرق إلى مقتطفات من إعلان الاستقلال الأمريكي حول "الحرية والسعي إلى السعادة".

ويرى الموقع، أن مؤلفي الفيديو، الذي تم توقيته ليتزامن مع انتخابات الكونغرس النصفية، بدلا من إنتاج محتوى فريد فعلا، قاموا باستخدام شرائط الفيديو المتوفرة في الانترنت وسرقة مقاطع منها.

وتضمن شريط الفيديو الدعائي المذكور، كذلك لقطات لمتجر في سلوفاكيا وحقل ذرة في أوكرانيا عند غروب الشمس، وترافق ذلك بالحديث عن "ديناميكية الحلم الأمريكي".

ونوه الموقع بأن شريط الفيديو هذا، ظهر على قناة اليوتيوب الخاصة بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

المصدر: نوفوستي