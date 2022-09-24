الصين.. إكمال بناء الهيكل الرئيسي لأكبر محطة لتخزين الغاز الطبيعي المسال

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية باكتمال بناء الهيكل الرئيسي لأكبر محطة قيد الإنشاء لتخزين الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد، بعد تغطية آخر خزان في المحطة.

وتقع المحطة في مدينة يانتشنغ، وبسعة تخزين إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب في ستة خزانات تبلغ سعة كل منها 270 ألف متر مكعب، فيما سعة الخزانات الأربعة المتبقية 220 ألف متر مكعب.

وتم رفع سقف خزان تخزين الغاز الطبيعي المسال، الذي يبلغ حجمه حوالي حجم ملعب كرة قدم ويزن 1200 طن، على ارتفاع أكثر من 60 مترا إلى الأعلى باستخدام ضغط الهواء، وفقا للشركة الصينية المحدودة لبناء الطاقة الكهربائية.

وستكون قاعدة التخزين المقرر تشغيلها بالكامل في عام 2023، قادرة على التعامل مع حوالي 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، أي ما يعادل حوالي 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتمتع بالقدرة على تلبية الطلب السكني في مقاطعة جيانغسو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، لمدة 28 شهرا.

وتكفي قدرة القاعدة لخفض نحو 28.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، ما يعادل زراعة 60 مليون شجرة.

The main structure of China's largest #LNG storage base under construction was completed Thursday in Yancheng, east China's Jiangsu Province as the last super-sized storage tank was capped. The base boasts a total storage capacity of 2.5 million cubic meters. pic.twitter.com/fUbteZLQdz — People's Daily, China (@PDChina) September 23, 2022

المصدر: شينخوا