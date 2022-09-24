بايدن يشطب أفغانستان بجرّة قلم من قائمة حلفاء واشنطن الأساسيين

شطب الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان بجرّة قلم من قائمة "الحلفاء الأساسيين" للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.

ونشر البيت الأبيض قرار بايدن بهذا الصدد يوم الجمعة.

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وكان بايدن قد أعلن عن عزمه على اتخاذ هذه الخطوة في يوليو الماضي.

ويأتي ذلك بعد عام من سيطرة حركة "طالبان" المتشددة على العاصمة الأفغانية كابل، وتشكيلها حكومة جديدة في البلاد.

وتزامن استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد 20 عاما من وجود القوات الأمريكية على الأراضي الأفغانية.

المصدر: تاس