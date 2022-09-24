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رئيس وزراء باكستان يطلع العالم على آثار نكبة الفيضان في بلاده

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رئيس وزراء باكستان يطلع العالم على آثار نكبة الفيضان في بلاده
Legion-Media SERGEY STRELKOV
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن ما لا يقل عن 11 مليون شخص سينحدرون إلى ما دون خط الفقر في بلاده، على خلفية الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها مؤخرا.

وقال شريف خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه نتيجة للأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان، قتل أكثر من 1.5 ألف شخص، وأصيب أكثر من 12 ألفا، فيما لحقت الأضرار 33 مليون شخص.

وأضاف أن معظم البلاد لا تزال مغمورة بالمياه، خاصة في مقاطعات بلوشستان وخيبر بختونخوا والسند.

وتضرر ما لا يقل عن مليوني منزل، ونفقت أكثر من 1 مليون رأس ماشية في باكستان، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ ودعت بلدان العالم والمنظمات الدولية إلى مساعدة الشعب الباكستاني على تجاوز آثار هذه النكبة.

المصدر: نوفوستي

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