مسؤول أمريكي كبير: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس إلى اليابان وكوريا الجنوبية

قال مسؤول أمريكي كبير إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

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وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية يوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير (لم تسمه) بأن "كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس، حيث تستعد بيونغ يانغ لمثل هذا الاختبار".

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه "عواقب وخيمة" إذا اختارت إجراء اختبار جديد.

وقال المسؤول في إفادة صحفية هاتفية إن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستصل إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، للاجتماع مع رئيسها يون سوك يول.

ومن المقرر أن تقوم نائبة الرئيس الأمريكي بزيارة تستغرق أربعة أيام لليابان اعتبارا من يوم الاثنين، على رأس وفد رئاسي لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

المصدر: "يونهاب"