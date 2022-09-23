إيران تنفي إلغاء إقامة مقتدى الصدر على أراضيها
نفت إيران صحة أنباء تم تداولها عبر الإنترنت، عن أنها ألغت إقامة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر على أراضيها.
وقالت السفارة الإيرانية في العراق، عبر "تويتر"، إنها تنفي الرسالة المنسوبة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن إلغاء إقامة الصدر وأسرته في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بيان صحفي— سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد (@Iranembiraq) September 23, 2022
باسمه تعالى
تنفي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، الرسالة المنسوبة الى معالي وزير الخارجية الإيراني السيد #أميرعبداللهيان بشأن الغاء إقامة سماحة السيد #مقتدی_الصدر وأسرته الكريمة في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، pic.twitter.com/Z8RnsZc1UG
وأضافت أنها ""تدين وبأشد العبارات مثل تلك المحاولات اليائسة لإفساد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الصديقين".
وأرفقت السفارة مع بيانها الرسالة المتداولة المنسوبة لعبد اللهيان.
المصدر: RT