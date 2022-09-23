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إيران تنفي إلغاء إقامة مقتدى الصدر على أراضيها

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إيران تنفي إلغاء إقامة مقتدى الصدر على أراضيها
Globallookpress
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نفت إيران صحة أنباء تم تداولها عبر الإنترنت، عن أنها ألغت إقامة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر على أراضيها.

وقالت السفارة الإيرانية في العراق، عبر "تويتر"، إنها تنفي الرسالة  المنسوبة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن إلغاء إقامة الصدر وأسرته في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت أنها ""تدين وبأشد العبارات مثل تلك المحاولات اليائسة لإفساد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الصديقين".

وأرفقت السفارة مع بيانها الرسالة المتداولة المنسوبة لعبد اللهيان.

 

المصدر: RT

 

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