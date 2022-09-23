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G7 تدين استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أوكرانيا

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G7 تدين استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أوكرانيا
Legion-Media Karen Hovsepyan
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دانت مجموعة دول G7 الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه شرق وجنوب أوكرانيا إلى روسيا.

وقال زعماء الدول السبع في بيان مشترك يوم الجمعة: "ندين بشدة الاستفتاءات الصورية التي تحاول روسيا استخدامها لخلق ذريعة مفتعلة لتغيير وجه أراضي أوكرانيا السيادية".

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وأضافوا أن "هذه الأعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون... لن نعترف بهذه الاستفتاءات أبدا".

وأشاروا إلى أن نتائج التصويت "لن تمثل تعبيرا شرعيا عن إرادة الشعب الأوكراني ولا تحظى بأي قوة قانونية أو شرعية".

يذكر أن الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا تجرى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في جنوب أوكرانيا، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الـ27 من سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس

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