دول "كواد" تدعو إلى توسيع مجلس الأمن الدولي

دعت مجموعة دول "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، إلى إصلاح هيئة الأمم المتحدة، وتوسيع نطاق العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

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وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع، الذين اجتمعوا على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة: "نحن متمسكون بتفعيل البرنامج الشامل لإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عدد المقاعد الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ليتماشي المجلس مع الواقع العالمي الراهن، ويشمل وجهات نظر مختلفة جغرافيا أكثر".

وأكدت الدول الأربع "دعمها الكامل" لجهود الأمم المتحدة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2030.

المصدر: تاس