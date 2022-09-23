بلينكن يحذر الصين من عواقب دعم روسيا

نقلت الخارجية الأمريكية عن الوزير أنتوني بلينكن خلال اجتماع في نيويورك مع نظيره الصيني وانغ يي، "تحذيره للصين من عواقب دعم روسيا".

وجاء في بيان بيان الخارجية الأمريكية أن بيلنكن "جدد التأكيد على ثبات موقف الولايات المتحدة المندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحذر الصين من عواقب دعم روسيا".

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وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تظل منفتحة على التعاون مع الصين في إطار المصالح المشتركة.

وأكد لنظيره الصيني وانغ يي، أن المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساس للأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.

On September 23, Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi meets with U.S. Secretary of State Antony Blinken on the margins of the 77th UN General Assembly in New York on Friday morning. #GlobalGoals#UN#UNGA77#cgtnamerica@UNpic.twitter.com/3REqcdWhd2 — CGTN (@CGTNOfficial) September 23, 2022

وفي خطاب ألقاه أمام مركز أبحاث "جمعية آسيا" في نيويورك الخميس، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن مسألة تايوان تتنامى لتصبح الخطر الأكبر في علاقات الصين والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات