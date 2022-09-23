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بلينكن يحذر الصين من عواقب دعم روسيا

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بلينكن يحذر الصين من عواقب دعم روسيا
RT / CGTN (Video)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في نيويورك
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نقلت الخارجية الأمريكية عن الوزير أنتوني بلينكن خلال اجتماع في نيويورك مع نظيره الصيني وانغ يي، "تحذيره للصين من عواقب دعم روسيا".

وجاء في بيان بيان الخارجية الأمريكية أن بيلنكن "جدد التأكيد على ثبات موقف الولايات المتحدة المندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحذر الصين من عواقب دعم روسيا".

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وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تظل منفتحة على التعاون مع الصين في إطار المصالح المشتركة.

وأكد لنظيره الصيني وانغ يي، أن المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساس للأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وفي خطاب ألقاه أمام مركز أبحاث "جمعية آسيا" في نيويورك الخميس، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن مسألة تايوان تتنامى لتصبح الخطر الأكبر في علاقات الصين والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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