زيلينسكي مصدوم بعدم استجابة إسرائيل لطلباته المتكررة بتسليحه

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن صدمته بعدم استجابة إسرائيل لطلبات كييف المتكررة بتسليحها، وإمداد قواتها لمواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي في حديث متلفز إنه يتفهم أن الوضع في إسرائيل نفسها صعب، ومع ذلك فقد طلب من تل أبيب تزويد كييف بأنظمة للدفاع الجوي.

وأضاف: "لا أفهم ما يحدث لإسرائيل... أشعر بالصدمة. إسرائيل لم تقدم لنا أي شيء... صفر مساعدات".

يذكر أن تل أبيب لم تلتحق بالعقوبات الغربية ضد روسيا، وترفض أي انخراط لها في أي حملات عدائية أو مناهضة لروسيا.

المصدر: نوفوستي