العائلة المالكة تحظر مشاهد من جنازة الملكة إليزابيث الثانية

اعترضت العائلة المالكة البريطانية على مشاهد التقطت خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتم حذف مقاطع فيديو بموجب اتفاق بين وسائل الإعلام، وقصر باكنغهام.

ووصفت صحيفة "غارديان" البريطانية بأنه شبيه لحق النقض "الفيتو".

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وتقول الصحيفة إن القنوات التلفزيونية البريطانية منحت قصر باكنغهام حق النقض على استخدام لقطات من جنازة الملكة، مما يشير إلى "العلاقة المعقدة بشأن تغطية وسائل الإعلام للنظام الملكي".

وكجزء من اتفاق مع وسائل الإعلام، تم منح العائلة المالكة الحق في طلب عدم استخدام أجزاء معينة من اللقطات المصورة خلال الجنازة في كنيسة وستمنستر وقلعة وندسور مرة أخرى.

وأرسل عاملون ضمن "الطاقم الملكي" رسائل إلى BBC وITV News وSky News لتوضيح اللقطات التي يرغبون في استبعادها من نشرات الأخبار المستقبلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك، تمت إزالة خمسة مقاطع فيديو قصيرة تظهر أفراد العائلة المالكة من التداول.

وتلفت الصحيفة إلى أنه "كانت هناك أيضا قيود مفروضة على الأماكن التي يمكن فيها بث لقطات الجنازة، بما في ذلك عدم السماح ببث أجزاء منها على منصات ومواقع فيديو عبر الإنترنت مثل TikTok".

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية