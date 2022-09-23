موسكو تحتج على عدم دعوة روسيا للمشاركة في مؤتمر فضائي في باريس

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها على تصرفات فرنسا والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، اللذين لم يرسلا الدعوة إلى روسيا للمشاركة المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية.

ووصفت الوزارة الروسية، هذا القرار بالسياسي البحت.

في وقت سابق، ذكرت السفارة الروسية في فرنسا أن أعضاء الوفد الروسي لم يتلقوا دعوات ولا تأشيرات للمشاركة في المؤتمر الدولي للفضاء، الذي جرى في باريس في 18-22 سبتمبر.

ويشار إلى أن فرنسا شطبت قادة "روسكوسموس" من قائمة تأشيرات الوفد الروسي. في الوقت نفسه ، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها لم تتلق طلب تأشيرة من وفد روسكوسموس للمشاركة في المؤتمر الدولي للفضاء في باريس.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: " على الرغم من أن روسيا هي عضو كامل في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، الذي يرعى المؤتمر، ورغم أنها تشارك في هيئات الاتحاد القيادية ، لم يرسل منظمو الفعالية دعوة إلى إدارة روسكوسموس للمشاركة في المؤتمر. ومن خلال التواصل المستمر مع الخارجية الفرنسية التي تعتبر من المشرفين على تنظيم الفعالية، تم التلميح لنا بوضوح أن قرار عدم دعوة روسيا للمؤتمر، يحمل الطابع السياسي ولذلك لا يمكن الحديث بتاتا عن إصدار تأشيرات دخول، للأعضاء الرئيسيين في وفدنا".

وأضافت الوزارة الروسية، أن الجانب الفرنسي، ينتهج مسار الروسفوبيا المتعتمد من الغرب الجماعي، ويقوض بيديه الثقة تجاهه كمنظم جيد للمؤتمر.

وقالت الوزارة: " محاولات إلقاء الذنب على روسيا بخصوص ما حدث تبدو سخيفة فعلا. من المحزن أن شدة الهستيريا المعادية لروسيا في باريس قد وصلت إلى مستوى كبير لدرجة أنه بدأ في التأثير سلبا على المجالات المهمة وغير المسييسة عادة ومن بينها العمل في المجال الفضائي".

المصدر: نوفوستي