سفير موسكو: واشنطن وضعت نصب عينيها تقطيع أوصال روسيا وتقسيمها إلى "إمارات"

قال روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة وضعت نصب عينيها تنفيذ مهمة تقطيع روسيا، وحرمانها من الأسلحة النووية ومن مقعدها في مجلس الأمن الدولي

وأضاف السفير، في مؤتمر بمناسبة مرور 60 عاما على أزمة الكاريبي: " الآن وضعت واشنطن أمام نفسها مهمة رمي روسيا أرضا وإركاعها".

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وتابع السفير القول: "والخيار الأفضل بالنسبة للجانب الأمريكي هو تقطيع روسيا، وخلق العديد من الدويلات والإمارات المتنافرة على أراضينا، وبالطبع، حرماننا من الأسلحة النووية ومكاننا قانوني كعضو دائم من مجلس الأمن الدولي".

المصدر: نوفوستي