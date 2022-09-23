الاتحاد الأوروبي: الاتصالات الثنائية مع روسيا تبقى وفقا لتقدير كل دولة

قال بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية الأوروبية إن الاتحاد لا يعتبر الوقت الراهن مناسبا للاتصالات الثنائية مع روسيا لكن مثل هذه القضايا تبقى ضمن مجال مسؤولية الدول.

وأضاف الممثل الرسمي، في مجال تعليقه على اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أما بالنسبة للاجتماعات الثنائية، فهي تبقى في المحصلة من صلاحيات ومسؤوليات كل دولة من دول الاتحاد. لكن لا يمكنني إلا التذكير بأن الاتحاد الأوروبي لديه تصور حول عدم ملاءمة التواصل على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الثنائي مع الممثلين الروس خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

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ويشار إلى أن لافروف ناقش مع نظيره الهنغاري خلال اللقاء المذكور، تعاون الدولتين في مجال الطاقة مع الأخذ بالاعتبار الوضع الدولي غير الملائم حاليا.

المصدر: نوفوستي