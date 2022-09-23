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حوالي 1500 سيارة تعبر إلى مقاطعة زابوروجيه عبر مركز العبور والتفتيش

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حوالي 1500 سيارة تعبر إلى مقاطعة زابوروجيه عبر مركز العبور والتفتيش
Sputnik
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قال يفغيني باليتسكي نائب رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن حوالي 1500 سيارة تعبر يوميا إلى مقاطعة زابوروجيه عبر مركز العبور والتفتيش "فاسيلفكا" قادمة من المناطق الخاضعة لكييف.

في وقت سابق، تم الإعلان أنه اعتبارا من 1 أكتوبر، سيتم فرض نظام التنقل مع المناطق التي تسيطر عليه سلطات كييف، عبر مركز العبور والتفتيش "فاسيلفكا".

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وأضاف باليتسكي: " بالنسبة لنا اليوم المؤشر المهم هو  حوالي 1500 سيارة تعبر إلى مقاطعة زابوروجيه قادمة من المناطق الخاضعة لسلطات كييف. هناك قادمون، والمغادرون قلة. الآلاف من الناس يعودون إلينا - هذا مؤشر. 1.5 ألف سيارة في اليوم تأتي إلينا ، و 200-250 تغادرنا ".

ويشار إلى أن مقاطعتي زابوروجيه وكذلك خيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، تشهد استفتاء حول الانضمام إلى روسيا. وسيستمر التصويت حتى يوم 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

 

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