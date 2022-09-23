 وكالة: لقاء في موسكو بين نائبي رئيسي وزراء أذربيجان وأرمينيا

قالت وكالة الصحافة الأذرية، إنه تم عقد اجتماع غير رسمي لنائبي رئيسي وزراء أذربيجان وأرمينيا، في موسكو في إطار المجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة

وأضافت الوكالة: "التقى نائب رئيس وزراء أذربيجان يعقوب أيوبوف، مع نائب رئيس الوزراء الأرمني مهير غريغوريان. وتم عقد هذا اللقاء غير الرسمي، في إطار المجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة في موسكو".

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وتابعت الوكالة القول: " خلال استراحة بعد جلسة المجلس الذي عقد في نطاق ضيق، أجرى يعقوب أيوبوف ومهير غريغوريان محادثة على الأقدام لمدة أربع دقائق تقريبا. ثم شاركا في اجتماع المجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة بشكل موسع ".

المصدر: نوفوستي