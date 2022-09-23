إيران: تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية للبلاد

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني بمحافظة أذربيجان الشرقية، العقيد محمد أحمدي، اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية تمكنت من تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية للبلاد.

وقال أحمدي إنه "تم التعرف على عناصر خلية إرهابية واعتقالهم من خلال الرصد والاشراف الاستخباري والعملياتي لحرس الحدود"، مشيرا إلى أنه "خلال عمليات تفتيش مقر الخلية تم ضبط سلاح قتالي M16 بكاميرا، وسلاح قتالي من طراز كلاشينكوف وسلاح فردي، و4 قنابل يدوية".

وأفاد بأنه "تم أيضا العثور على ثلاثة أجهزة تحكم عن بعد لتفجير عبوات ناسفة وأجهزة اتصالات لاسلكية وكاميرات رؤية ليلية متقدمة وسيارتين كانتا بحوزة الإرهابيين".

المصدر: RT