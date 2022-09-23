الكرملين: نفخر بالمتطوعين للمشاركة بالعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يفخر بالمتطوعين الذين وصلوا بشكل مستقل إلى مكاتب التعبئة والتجنيد خلال اليوم الأول من إعلان التعبئة الجزئية.

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وكان المتحدث باسم الإدارة المركزية للتنظيم والتعبئة التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، قد صرح بأن أكثر من 10 آلاف من ضباط الاحتياط وصلوا بشكل مستقل إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال اليوم الأول من التعبئة الجزئية.

وكان الرئيس الروسي قد ألقى صباح يوم أمس خطابا بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أن موسكو ستدعم قرارات التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه، بينما أعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقب خطاب بوتين، بأن روسيا تخوض حربا مع "الناتو" وليس مع أوكرانيا، حيث يساعد الجيش الأوكراني 150 مستشارا من الحلف، ويوفر 70 قمرا صناعيا عسكريا و200 قمر صناعي مدني المعلومات للجيش الأوكراني في الوقت الحقيقي Realtime، إضافة إلى تمويلات وإمدادات هائلة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

المصدر: نوفوستي