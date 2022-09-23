بيسكوف: لا توجد حتى الآن أية مبادرات لإجراء محادثة بين بوتين وماكرون

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم تكن هناك أي مبادرات من باريس حتى الآن فيما يتعلق بالمحادثة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيسكوف: " حتى الآن، لم تكن هناك مبادرات لتنظيم محادثة هاتفية بين الرئيسين. على الأرجح، ستظهر المبادرات التي تحدث عنها بعد أن يعود الرئيس الفرنسي إلى وطنه من نيويورك. لا توجد في جدول الأعمال حتى الآن، إشارة إلى المحادثة المذكورة".

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وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه لا يستطيع تفسير تصرفات نظيره الروسي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي