الكرملين علق على تصريح وزير خارجية الصين حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تنطلق من روح التواصل بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ في سمرقند.

في يوم أمس دعا وانغ يي وزير الخارجية الصيني، روسيا وأوكرانيا إلى استئناف الحوار والمفاوضات لتسوية الوضع القائم، دون شروط مسبقة.

وأضاف بيسكوف، معلقا على كلمات الوزير الصيني: "نحن ننطلق بشكل أساسي من الروح التي سادت، في الواقع، في الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني في سمرقند، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون".

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وأشار بيسكوف إلى أن هذا هو بالضبط المبدأ الذي يوجه عمل الجانب الروسي، وإلى أن روسيا تقدر العلاقات مع الصين وتعتزم زيادة تعزيزها في جميع المجالات.

المصدر: نوفوستي