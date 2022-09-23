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ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة تتدحرج نحو الجحيم

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ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة تتدحرج نحو الجحيم
ria.ru
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يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "تتدحرج نحو الجحيم" ، وهي بحاجة إلى زعيم قوي وإلا "فلن تنجو".

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وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، صرّح ترامب بأنه شهد "تغييرات جذرية" منذ نهاية رئاسته.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في هذه المقابلة: "بلادنا تتدحرج نحو الجحيم، أمتنا في حالة تدهور ... هذا البلد في حالة فوضى. بالطريقة التي يعيش بها الآن، لن ينجو".

وبحسب ترامب، أظهر الرئيس الحالي جو بايدن ضعفا على المسرح العالمي. لذلك، يعتقد الرئيس السابق أن الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس قوي للتعامل مع قادة العالم "الحاذقين والأذكياء" كالرئيس الصيني شي جين بينغ، على سبيل المثال.

وأضاف ترامب متحدثا عن السباق الرئاسي المقبل: "لا يهم ديمقراطيا أم جمهوريا، أريد أن أرى شخصا عظيما. وددت لو أراه يحقق نجاحا باهرا، حتى لو كان ذلك يعني حملة أكثر صعوبة وربما حتى هزيمة".

ولم يؤكد الرئيس السابق التخمينات بشأن ترشيحه لانتخابات عام 2024، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال.

المصدر: نوفوستي

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