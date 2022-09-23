وزارة الخارجية القرغيزية تبحث النزاع الحدودي مع أنتوني بلينكن

ناقش وزير الخارجية القرغيزي، جينبيك كولوباييف، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، النزاع الحدودي بين بلاده وطاجيكستان.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لوزارة الخارجية القرغيزية، حيث أشارت إلى أن اجتماع الوزيرين عقد في نيويورك، وخلاله شرح الوزير القرغيزي الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.

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من جانبه، أعرب بلينكن عن قلقه العميق إزاء الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية، وأشار إلى أهمية تحقيق السلام والاستقرار من خلال الجهود الدبلوماسية. كما أفاد المكتب الصحفي للخارجية القرغيزية كذلك أن الاجتماع تضمن مناقشة بعض قضايا تعزيز التعاون بين قرغيزستان والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى المنتديات الإقليمية، بما في ذلك منصة "آسيا الوسطى + الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان قد اندلعت يوم 16 سبتمبر، اتهم فيها الطرفان بعضهما البعض بالقصف، واستمر القتال العنيف بين جيشي البلدين طوال اليوم، على طول محيط الحدود بالكامل تقريبا. ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل. وفي صباح اليوم التالي، استؤنفت الاشتباكات المتقطعة، بينما اتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتوقف إطلاق النيران عند المساء.

أفاد الجانب القرغيزي عن مقتل 59 شخصا وإصابة 198 من مواطنيه نتيجة الاشتباكات، بينما أعلنت طاجيكستان عن مقتل 41 شخصا وإصابة 30 آخرين.

المصدر: نوفوستي