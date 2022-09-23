تنظيم مسيرة للسيارات في ميليتوبول لتأييد الانضمام إلى روسيا

أفاد مراسل "نوفوستي" في مليتوبول، بأن سكان المدينة نظموا في اليوم الأول من الاستفتاء، مسيرة سيارات لدعم انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا الاتحادية.

وذكر المراسل، أن عشرات السيارات التي تحمل أعلام روسيا وأعلام مقاطعة زابوروجيه تجوب شوارع المدينة على شكل مواكب وطوابير.

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وخلال تعليقه على الفعالية، قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه: "اليوم لدى الجميع هنا عيد حقيقي. لقد انتظرنا هذا اليوم وكافحنا في سبيله 31 عاما وشهرا واحدا".

ويشار إلى أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، بدأ اليوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. ويستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي