"لم يعد هناك "نسور".. وسائل إعلام تتحدث عن مشاكل بروكسل لدى توسيع العقوبات ضد روسيا

يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا تحديد شخصيات جديدة من روسيا يمكن فرض عقوبات عليها، نظرا لأنه لم تبق "نسور" في روسيا لم تعد مدرجة في القوائم السوداء، وفقا لموقع EUobserver.

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ونقل EUobserver عن مصدر من الاتحاد الأوروبي قوله: "لم يبق هناك أي "نسور". لدينا أصلاً مجموعة كاملة من الأوليغارشيين وممثلي المؤسسة السياسية والدفاعية".

وحسب المصدر، فإن دبلوماسيين أوروبيين يفكرون في إمكانية فرض عقوبات على عاملين في مجال الإعلام، مع أن الاتحاد الأوروبي "لا يرحب" بإدراج الإعلاميين في القوائم السوداء.

واشتكى مصدر آخر من أنه لم يعد هناك "وحيدو قرن" يمكن فرض عقوبات عليها، ومصطلح "وحيد القرن" يستخدم للإشارة إلى الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 1 مليار دولار.

وأعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، أن دول التكتل تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية إجراء الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة في جنوب أوكرانيا للانضمام إلى روسيا.

المصدر: "نوفوستي"