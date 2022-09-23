صحيفة تركية: أردوغان قد يفتتح خط روسيا شمال قبرص شخصيا

ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، نقلا عن مصادر أنه من المتوقع أن يطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شخصيا، الرحلات بين روسيا وشمال قبرص عبر أنطاليا، نوفمبر المقبل.

وكان أردوغان قد طرح، خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية إطلاق رحلات جوية مباشرة من روسيا إلى شمال قبرص، حيث قال: "بالطبع، أثرت قضية شمال قبرص خلال المحادثات مع الرئيس الروسي بوتين، وبالطبع، سنكون سعداء إذا بدأت الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية".

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وأشار الرئيس التركي إلى أن روسيا تتمتع بإمكانيات سياحية عالية للغاية، وأن السياحة من أهم مصادر الدخل لشمال قبرص، وكل ذلك سيخدم التنمية الاقتصادية للجمهورية. وكانت "سي إن إن" التركية قد نقلت في وقت سابق خبرا بشأن إمكانية إطلاق رحلات جوية مباشرة من روسيا إلى شمال قبرص في نوفمبر.

وقد تم تقسيم قبرص بحكم الأمر الواقع بين القوميتين اليونانية والتركية منذ عام 1974، بعد التدخل المسلح لتركيا، نتيجة لانقلاب في قبرص، ومحاولة لضم الجزيرة إلى اليونان. وقد تمت السيطرة على 37% من الجزيرة، وتم إعلان الجمهورية التركية لشمال قبرص في عام 1983، وهو ما تعترف به تركيا وحدها.

المصدر: نوفوستي