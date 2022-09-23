غرق قارب يقل رعايا صينيين قبالة كمبوديا

أعلنت السفارة الصينية في كمبوديا، اليوم الجمعة، غرق قارب يقل رعايا صينيين قبالة مقاطعة برياه سيهانوك في جنوب غرب كمبوديا مساء يوم الخميس.

وذكرت السفارة أنه بعد تلقيها معلومات من الشرطة الكمبودية حول حادث تحطم قارب يقل رعايا صينيين، قام السفير وانغ ون تيان على الفور بتكليف موظفين بالاتصال بوزارة الدفاع الوطني الكمبودية وإدارة الشرطة وحكومة المقاطعة والسلطات المعنية الأخرى لطلب إنقاذ هؤلاء الأفراد.

وسرعان ما توجه لي جيه، المستشار والقنصل العام بالسفارة، إلى برياه سيهانوك مساء يوم الخميس لتنسيق عمليات الإنقاذ ذات الصلة.

وقالت السفارة إن عمليات البحث والإنقاذ جارية حاليا.

المصدر: "شينخوا"