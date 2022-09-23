سلطات زابوروجيه تعتبر التفجير في ميليتوبول عملا إرهابيا

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن انفجارا وقع صباح اليوم في مدينة مليتوبول التابعة للمقاطعة.

وأشار روغوف، إلى أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من إحدى الدور السكنية الخاصة في المدينة.

وشدد روغوف، الذي يترأس حركة "نحن مع روسيا"، على أن السلطات تعتبر التفجير عملا إرهابيا.

وأضاف عضو المجلس، في حديث لوكالة "نوفوستي": "قام نظام زيلينسكي بتنفيذ جريمة إرهابية دورية. بالقرب من إحدى الدور السكنية الخاصة، حيث تم تفجير عبوة ناسفة".

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ونوه روغوف، بأنه تم رمي هذه العبوة من سيارة مارة في الشارع، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط: تضرر سياج المنزل وتكسر زجاج نوافذه.

وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق في الحادث.

وأكد روغوف، على أن الاستخبارات الأوكرانية تقف خلف هذا العمل الإرهابي.

المصدر: نوفوستي