باشينيان يتهم الجيش الأذربيجاني بتشويه جثث عسكريات أرمينيات

اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، القوات الأذربيجانية بارتكاب "فظائع لا توصف"، من بينها "التمثيل بجثث" عسكريين وعسكريات أرمن خلال المعارك التي دارت الأسبوع الماضي.

في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال باشينيان إن "هناك أدلة على حالات تعذيب، وتشويه لأجساد جنود أرمن تم أسرهم أو قضوا في المعارك وتم التمثيل بجثثهم، وحالات عديدة لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وسوء معاملة لأسرى حرب، بالإضافة إلى معاملة مهينة للجثث".

وأشار إلى أن "عسكريين أذربيجانيين قاموا بتشويه جثث عسكريات أرمينيات ومن ثم صوروا ذلك بالفيديو بكل فخر"، متهما الجيش الأذربيجاني بقصف بنى تحتية مدنية، مما أدى إلى تهجير أكثر من 7600 شخص من ديارهم، في انتهاك لـ"سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها".

وفي 13 سبتمبر الجاري اندلعت اشتباكات حدودية دامية بين أرمينيا وأذربيجان أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، في أعنف قتال بين البلدين منذ 2020.

المصدر: "أ ف ب"