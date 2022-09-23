وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينعي أحد أفراد عائلته

توفي دونالد بلينكن، والد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو دبلوماسي سابق، ومصرفي، وجامع مقتنيات، يوم أمس الخميس عن 96 عاما.

وأعلن بلينكن وفاة والده في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أثناء حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية.

وكتب: "فقدت عائلتي أحد والديها وأجدادها، وهو مصدر للحب والإلهام - والدي دونالد بلينكن"، مضيفا: "هو عضو في سلاح الجو بالجيش الأمريكي، وسفير أمريكي، ورئيس مؤسسة مارك روثكو، ورئيس مجلس إدارة جامعة ولاية نيويورك.. خدم والدي مدينته وولايته وبلده".

My family lost a parent and grandparent, a source of love and inspiration — my father Donald Blinken. A member of the U.S. Army Air Corps, a U.S. Ambassador, president of the Mark Rothko Foundation, chair of the State University of New York dad served his city, state and country. — Antony Blinken (@ABlinken) September 23, 2022

وتابع قائلا: "ألهمني أبي للخدمة العامة.. عاش بكرامة وتواضع. لقد أحب زوجته فيرا وعائلته. لقد بنى حياة رائعة وأعطاني حياة رائعة. أحبك أبي".

AFP

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن بلينكن ألغى عدة مناسبات كان من المقرر أن يحضرها في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس بسبب تدهور حالة والده الصحية، وسيتم تعديل جدوله لمراعاة الالتزامات العائلية.

وأعلن في وقت لاحق أن "دونالد بلينكن توفي بسلام في منزله في إيست هامبتون، لونغ آيلاند".

شغل دونالد بلينكن منصب رئيس نظام جامعة ولاية نيويورك من 1978 إلى 1990 وكان سفير الولايات المتحدة في المجر من 1994 إلى 1997، خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

المصدر: AP