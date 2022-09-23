الدفاع الروسية عرضت  لقطات لدوريات بحرية روسية – صينية مشتركة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لدوريات مشتركة في المحيط الهادي بين القوات البحرية الروسية والصينية، وحتى الآن قطعت السفن الحربية المشاركة فيها أكثر من ثلاثة آلاف ميل بحري

وأضافت الوزارة الروسية: "تواصل السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية والبحرية الصينية، القيام بدوريات مشتركة في المحيط الهادئ. وعلى الرغم من الظروف الجوية الصعبة، قطعت السفن المشاركة في هذه الدوريات، أكثر من 3000 ميل بحري خلال 12 يوما".

ووفقا للوزارة، يتدرب البحارة من الدولتين خلال هذه الدوريات، على تنفيذ المناورات في تشكيلات مختلفة وينظمون الاتصالات بين سفن المجموعة.

وخلال ذلك تم تنفيذ عدة دورات تدريبية مشتركة وخاصة، وجرى خلالها حل مهام مكافحة الغواصات، وتحسين عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وتنظيم الدفاع الجوي للمجموعات البحرية، وتنفيذ تحليقات جوية للطائرات العمودية من على متن السفن بهدف كشف الغواصات والتصدي لها، وكذلك التدرب على مشاركة المروحيات في عمليات البحث والإنقاذ. وخلال الرحلة البحرية نفذت سفن المجموعة الروسية عدة عمليات للتزود بالوقود بالماء والوقود.

وشددت الوزارة، على أن هذه الدوريات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري البحري بين الدولتين.

المصدر: نوفوستي