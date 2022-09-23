أردوغان: تحذير واشنطن للبنوك التركية لا يليق بصداقة البلدين

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحذيرات الأمريكية للبنوك في بلاده من تعاملها مع نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في لقاء مع صحفيين في البيت التركي بنيويورك في ختام زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "هذا لا يليق بالصداقة ولا بعلاقاتنا الاقتصادية".

وأشار إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار العقوبات سيتم تقييمها من قبل الوزراء الأتراك المعنيين وبناء على ذلك سيتم التعامل معها.

وذكر أن لتركيا بدائل يتم مناقشتها من قبل الجهات المعنية، وأنه سيجتمع مع ممثلي هذه الجهات يوم الجمعة لاتخاذ القرار النهائي.

المصدر: الأناضول