أردوغان: نأمل بتطور إيجابي على صعيد شراء مقاتلات F16 الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تأمل بحدوث تطور إيجابي في القريب على صعيد شراء تركيا مقاتلات F16 من الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية بالبيت التركي في نيويورك، الخميس، غداة مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وبشأن شراء مقاتلات F16، قال أردوغان إن "الأمور تسير في منحى إيجابي نتمنى أن يستمر، أعتقد أننا سنحصل على نتيجة بأقرب وقت".

وذكر أنه أجرى مباحثات إيجابية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأخرى مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن ملف شراء مقاتلات F16.

وأوضح أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أجرى مباحثات أيضا مع الجانب الأمريكي.

وقال: "لم تتح لنا الفرصة لإجراء لقاء موسع مع السيد بايدن في حفل الاستقبال على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

واستدرك: "قد تتاح لنا فرصة لاحقا لمناقشة هذه القضايا هاتفيا، وسنتابع العملية عبر مباحثات سيجريها وزيرا دفاعنا وخارجيتنا.. التطورات تسير في منحى إيجابي حتى الآن".

وكانت تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز F16 ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاح الجو التركي.

وفي يونيو شدد بايدن على ضرورة بيع مقاتلات F16 لتركيا وتحديث أسطولها، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي بختام قمة زعماء حلف الناتو بمدريد.

وسبق أن صرح أردوغان في مارس بأن الوزير أكار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي لشراء وتحديث مقاتلات F16 وإن الأمور تسير بشكل إيجابي.

المصدر: الأناضول