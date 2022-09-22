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البنتاغون: تصريحات بوتين "حول السلاح النووي" لم تؤثر على دعمنا لكييف

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البنتاغون: تصريحات بوتين
AP Alex Brandon
المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر
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أعلن البنتاغون أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حول استخدام السلاح النووي" لم تؤثر على استعداد واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "أما التصريحات الصادرة عن روسيا، فهي لم تؤثر على التزامات الوزارة بمواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا وحلفائنا الدوليين في دعم أوكرانيا التي تحتاج للمساعدة في الصراع من أجل حماية نفسها".

وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة، الذي قال إن روسيا مستعدة لاستخدام كافة الوسائل المتوفرة لديها لحماية وحدة أراضيها وشعبها.

المصدر: تاس

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