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وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع شتاء قاسيا للاتحاد الأوروبي

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وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع شتاء قاسيا للاتحاد الأوروبي
Gettyimages.ru
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة أقل تأثّرا بارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالمستهلكين الأوروبيين.

وأضافت يلين: "نحن نعمل عن كثب مع الأوروبيين لإيجاد إمدادات بديلة.. وأعتقد أنهم يستطيعون التعامل مع ذلك".

وتابعت: "ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا ارتفاعا هائلا.. الشتاء سيكون صعبا حقا عليهم.. بالطبع نرى العواقب لكننا لم نتأثر مثل أوروبا".

كما أشارت إلى أنه على الرغم من التجارة الأمريكية مع أوروبا فإنه "يجب ألا نبالغ" في تأثير الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"

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