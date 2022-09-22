البنتاغون: سنتعاون مع الهند في صناعة الطائرات المسيّرة

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستتعاون مع نيودلهي في تطوير الطائرات المسيّرة، وتصديرها إلى دول أخرى في المنطقة.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر لعدد قليل من الصحافيين والخبراء إن الهند الساعية إلى تنويع أسلحتها التي لا يزال معظمها روسي الصنع، تسعى أيضا لتطوير صناعتها الدفاعية و"نريد دعم الهند على هاتين الجبهتين".

وأضاف أن ذلك "يعني عمليا أننا سنتعاون بشكل وثيق مع الهند للإنتاج المشترك وتطوير القدرات التي ستلبي أهداف تحديث دفاعها". وذلك سيمكن الهند بعد ذلك من "التصدير إلى شركائنا في المنطقة، بما في ذلك جنوب آسيا وجنوب شرقها، بأسعار معقولة".

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وأشار المسؤول الأمريكي خصوصا إلى إمكانية التعاون في تطوير طائرات مسيّرة وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة.

وإضافة إلى ذلك يدرس البنتاغون الإنتاج المشترك مع الهند على المدى القصير والمتوسط لـ "قدرات رئيسية" لم يحددها، وتابع المسؤول الأميركي: "نجري نقاشات جيدة مع نظرائنا الهنود على أعلى مستوى.. ونأمل أن نعلن المزيد قريبا".

يذكر أن الولايات المتحدة صنفت الهند عام 2016، "شريكا دفاعيا رئيسيا" وأبرم البلدان مذاك سلسلة من الاتفاقات لتسهيل نقل الأسلحة المتقدمة وتعميق التعاون العسكري.

المصدر: "أ ف ب"