كييف: الناتو هو الذي يرغب الآن بالانضمام إلى أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن حلف الناتو هو الذي يرغب الآن بالانضمام إلى أوكرانيا، وذلك في إجابة عن سؤال صحفي حول مستقبل عضوية أوكرانيا في الناتو.

وقال كوليبا: "أعتقد أن الناتو هو من يرغب الآن بالانضمام إلى أوكرانيا".

وتخلّى البرلمان الأوكراني في ديسمبر 2014 في أعقاب الانقلاب على الحكم الشرعي في البلاد عن صفة الحياد التي التزمتها أوكرانيا بين شروط وإجراءات خروجها من الاتحاد السوفيتي سنة 1991.

وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات دستورية حددت مسار البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على صفة الشريك الخاص بالبرنامج المعزز لحلف الناتو.

المصدر: نوفوستي