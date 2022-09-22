رئيس الوزراء الإسباني يعرب عن قلقه لتنامي خطر التهديدات النووية

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن قلقه إزاء تنامي خطر التهديد النووي بعد تصريح الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها للدفاع عن سيادتها.

وأكد سانشير على أن النزاع في أوكرانيا "له حل سريع... الشخص الذي بدأ الحرب هو بوتين، ومن يستطيع إنهاء الحرب هو بوتين، من المهم في بياناتنا أن نلجأ إلى الحكمة وعدم التشجيع على التحجيم اللفظي، الأمر الذي قد يبرر لبوتين أيا من أفعاله الانفرادية في اتجاه أو آخر، ولكن هناك قلق بسبب تنامي التهديد النووي بعد كلماته".

وأضاف: "أعتقد أنه من الواضح أننا بحاجة إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة"، مؤكدا أن مدريد أرسلت أكثر من 400 طن من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكد الرئيس بوتين مؤخرا أن روسيا مستعدة لاستخدام كل الوسائل المتاحة لها لحماية وحدة أراضيها وشعبها.

المصدر: تاس