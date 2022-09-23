الرئيس الإيراني يرفض مقابلة صحفية في "سي إن إن" رفضت ارتداء الحجاب (صورة)

أكدت الصحفية في شبكة "سي إن إن" الأمريكية كريستيان أمانبور، أنها رفضت ارتداء الحجاب لإجراء مقابلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك، ما أدى لإلغاء رئيسي لقاءها.

وأدى ذلك وفقا لها، إلى إلغاء اللقاء بالتزامن مع تحرّكات احتجاجية تشهدها البلاد.

وبحسب تغريدات أطلقتها رئيسة قسم الدوليات في شبكة "سي إن إن"، فقد حضر مستشار للرئيس الإيراني لرؤيتها بعد مرور 40 دقيقة على الموعد الذي كان من المفترض إجراء المقابلة فيه لإبلاغها بأن الرئيس الإيراني "يقترح" أن تضع الحجاب لأننا في شهري محرم وصفر الفضيلين.

40 minutes after the interview had been due to start, an aide came over. The president, he said, was suggesting I wear a headscarf, because it’s the holy months of Muharram and Safar. 3/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

وقالت أمانبور المولودة في بريطانيا لأب إيراني "رفضت بكياسة.. نحن في نيويورك حيث لا تنص أي قوانين أو تقاليد على وضع الوشاح.. وأشرت إلى أن أحدا من الرؤساء الإيرانيين الذين التقيتهم خارج إيران لم يطلب ذلك".

I politely declined. We are in New York, where there is no law or tradition regarding headscarves. I pointed out that no previous Iranian president has required this when I have interviewed them outside Iran. 4/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

وأشارت أمانبور إلى أن المستشار أبلغها بأنه في هذه الحال لن تحصل المقابلة التي كان يفترض أن تجرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أمانبور التي نشرت صورة لها وقبالتها مقعد شاغر "لذا صرفنا النظر عن الأمر ولم تُجرَ المقابلة".

وتابعت قائلة: "في حين تتواصل الاحتجاجات في إيران مع سقوط قتلى، كان من الأهمية بمكان التحدّث مع الرئيس رئيسي".

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

المصدر: أ ف ب