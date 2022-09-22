حرس السواحل البلغاري ينقذ 38 مهاجرا في البحر الأسود

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية أن خفر السواحل أنقذ 38 مهاجرا حاولوا الوصول إلى رومانيا عبر البحر الأسود يوم الخميس.

وقال أنطون ميركوف رئيس شرطة الحدود في المنطقة، إنه تم العثور على المجموعة التي شملت ثمانية نساء وثمانية أطفال، في المياه الإقليمية البلغارية حيث واجهوا صعوبة في الطقس العاصف.

وأشار إلى أن المهاجرين شملوا أشخاصا من أفغانستان وسوريا ومن تركيا.

وأفادت بلغاريا بأن أعدادا متزايدة من المهاجرين يصلون إلى مياهها من الساحل التركي.

وفي أغسطس، أبلغت وكالة اللاجئين في البلاد عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم اعتقالهم مقارنة بالعام الماضي، عندما تم اعتقال 12000.

المصدر: أ ف ب